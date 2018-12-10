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ماكرون: لا أستمد شرعيتي من منصب أو حزب وإنما من الشعب.. فيديو

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 09:19 م
صدى البلد
محمد القاضي
أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن حبه لفرنسا، قائلا: «أنا أحب بلدنا فرنسا كثيرا».

وأضاف "ماكرون"، خلال مؤتمر صحفي،: «أنا لا أستمد شرعيتي من منصب أو حزب ولا من أي شيء آخر، وإنما أستمدها من الشعب».

وأضاف: «الكثير من البلدان الأخري تعاني من هذا الحال ولكن أنا علي يقين أننا نستطيع الخروج من هذا المأزق، وأنا أريد ذلك لفرنسا».
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