ماكرون: لا أستمد شرعيتي من منصب أو حزب وإنما من الشعب.. فيديو

أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن حبه لفرنسا، قائلا: «أنا أحب بلدنا فرنسا كثيرا».



وأضاف "ماكرون"، خلال مؤتمر صحفي،: «أنا لا أستمد شرعيتي من منصب أو حزب ولا من أي شيء آخر، وإنما أستمدها من الشعب».



وأضاف: «الكثير من البلدان الأخري تعاني من هذا الحال ولكن أنا علي يقين أننا نستطيع الخروج من هذا المأزق، وأنا أريد ذلك لفرنسا».

