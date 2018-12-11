بعد موافقة زراعة البرلمان مبدئيًا على مشروع قانون تحسين وصيانة الأراضي.. الفلاحين: الأراضي الزراعية ممتازة والحفاظ عليها واجب وطني.. والزراعة أحد دعائم الإقتصاد المصري وعلى الدولة إصدار تشريعات قوية

نقيب الفلاحين: الأراضي الزراعية في مصر ممتازة

الزراعة أحد دعائم الإقتصاد المصري

إتحاد الفلاحين: على الدولة إصدار تشريعات قوية للحفاظ على الأراضي الزراعية









وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب هشام الشعينى رئيس اللجنة، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 في شأن تحسين وصيانة الأراضي الزراعية وصيانتها.





وأكد النائب هشام الشعينى، على أهمية مشروع القانون في الحفاظ على جودة الأراضى الزراعية والنهوض بالزراعة المصرية.





وأكد هشام الحصرى وكيل اللجنة، على ضرورة الإسراع فى تطوير أساليب الرى سواء بالتنقيط أو غيرها من الطرق الحديثة، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه تقليل الحشائش بالأراضي وزيادة الرقعة الزراعية، بالإضافة الى استفادات عديدة لابد أن يعرفها الفلاح.





واقترح، أن تتم توعية الفلاح بهذه الاستفادات وتوفير قروض ميسرة من البنك الزراعى للتحويل إلى تلك الطرق الحديثة في الري بعيدا عن طريقة الري بالغمر تسهيلا عليه مع الاهتمام بعمليات إستصلاح الأراضى ومعالجة العيوب بحيث يتم تحويل التربة من حالة غير منتجة إلى أخرى منتجة وبدرجة إقتصادية، وذلك عن طريق توفير الأساليب والمستلزمات الضرورية لذلك، ويعتبر أى مشروع لاستصلاح الأراضى مهما كان حجمه عملية إقتصادية متكاملة، أركانها متشعبة وتتوقف على عوامل مختلفة ومتداخلة.





صدى البلد استطلع آراء عدد من قيادات نقابة الفلاحين للكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة لمشروع القانون المقدم من البرلمان.





وأكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين أن المادة 29 من الدستور المصري تنص على إلزام الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية وتجريم الإعتداء عليها وتطبيق كافة أحكام القانون إذا حدث تعد على الأراضي الزراعية بكل أشكاله.





وأضاف أبو صدام لـ صدى البلد أن قطاع الزراعة من أحد الدعائم الأساسية للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الزراعة تواجه تحديات كبيرة أهمها أن الرقعة الزراعية محدودة ويجب العمل على تحسينها.





وتابع نقيب عام الفلاحين أن مصر تتميز بالأراضي الطينية الممتازة في الزراعة مشيرا إلى أن الحفاظ عليها واجب وطنى ونحن كقطاع فلاحين نرحب باى قانون يحافظ على الزراعة ويعمل على صيانتها.





وأكد محمد فرج رئيس إتحاد الفلاحين أنه يجب على الدولة العمل على إصدار التشريعات التي تحافظ على الأرض الزراعية وتغليظ العقوبات لحالات التعدي على الأراضي الزراعية.





وأضاف فرج لـ صدى البلد أن على قيادات الزراعة إستنباط أساليب جديدة فى الري مثل استخدام الري بالتنقيط أو الرش بدلا من الري بالغمر من اجل الحفاظ على المياه.



