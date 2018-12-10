ماكرون: لا تساهل مع أعمال العنف

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن أعمال العنف لن تقابل بأى تساهل، وأوضح أنه يعلم أن كثيرا من الفرنسيين يشاطرون هذا الغضب.



وأضاف خلال خطابه للشعب الفرنسي، أن هذا الغضب ضد ضريبة من الضرائب وقد استجاب رئيس الوزراء وقام بإلغاء هذه الضريبة.



وأشار ماكرون إلى أن هناك بعض السياسيين سعوا لإحداث الفوضى فى البلاد وانهيار الجمهورية، وكشف أنه أعطى أوامر للحكومة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

