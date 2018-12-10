ماكرون: الشعب يسير نحو الضياع.. وأريد إعلان حالة الطوارئ.. فيديو

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن شعب فرنسا ينقسم، ولا يحترم الصداقة التي توحد بين أبناء الشعب، معقبا: «الشعب يسير نحو الضياع».



وأضاف "ماكرون"، خلال مؤتمر صحفي،: «أنا لم أنس الالتزامات والضرورات المهمة عندما ترشحت للانتخابات العامة الحرة».



وقال «أريد أن أعلن حالة الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية، من أجل بناء فرنسا القائمة على الجدارة»، لمتابعا: «فرنسا يعيش فيها الأطفال في حالة أفضل من التي نعيش عليها، خاصة في مجال الجامعات والمدرسة».

