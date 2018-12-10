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ماكرون: الشعب يسير نحو الضياع.. وأريد إعلان حالة الطوارئ.. فيديو

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 09:23 م
صدى البلد
محمد القاضي
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن شعب فرنسا ينقسم، ولا يحترم الصداقة التي توحد بين أبناء الشعب، معقبا: «الشعب يسير نحو الضياع».

وأضاف "ماكرون"، خلال مؤتمر صحفي،: «أنا لم أنس الالتزامات والضرورات المهمة عندما ترشحت للانتخابات العامة الحرة».

وقال «أريد أن أعلن حالة الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية، من أجل بناء فرنسا القائمة على الجدارة»، لمتابعا: «فرنسا يعيش فيها الأطفال في حالة أفضل من التي نعيش عليها، خاصة في مجال الجامعات والمدرسة».
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