تعليق مثير من ميدو عن ملعب مباراة المصرى والداخلية

سخر أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر ونادى الزمالك السابق، من ملعب مباراة هيئة قناة السويس الذى يقام عليه مباراة المصرى والداخلية بعد اعتذار نادى الإسماعيلى عن استضافة المباراة.



وغرد ميدو من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر، "حاولت اتفرج على ماتش المصريXالداخلية منظر الملعب يخليك تقفل التليفزيون حتى لو أخواتك اللي بيلعبوا!!".



واعتذر نادي الإسماعيلي عن عدم استضافة مباراة المصري والداخلية في بطولة الدوري، حسبما كشف نهاد حجاج المستشار القانوني لـ الإسماعيلي.

