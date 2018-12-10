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أخبار العالم

أمير الكويت يجري فحوصات طبية

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 09:27 م
أمير الكويت لدى مغادرته
أمير الكويت لدى مغادرته الرياض أمس
وكالات
صرح الشيخ علي جراح الصباح وزير شئون الديوان الأميري بأن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد دخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية المعتادة والتي تكللت نتائجها بالتوفيق والنجاح.

وأشار إلى أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح غادر المستشفى بعد إتمام هذه الفحوصات.

وكان أمير الكويت قد غادر الرياض أمس عقب مشاركته في أعمال الدورة 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.
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