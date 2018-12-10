أمير الكويت يجري فحوصات طبية

صرح الشيخ علي جراح الصباح وزير شئون الديوان الأميري بأن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد دخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية المعتادة والتي تكللت نتائجها بالتوفيق والنجاح.



وأشار إلى أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح غادر المستشفى بعد إتمام هذه الفحوصات.



وكان أمير الكويت قد غادر الرياض أمس عقب مشاركته في أعمال الدورة 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.