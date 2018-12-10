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ماكرون يقرر إلغاء الضرائب المفروضة على ساعات العمل.. فيديو

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 09:31 م
صدى البلد
محمد القاضي
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الاستثمار في الأمة خاصة التأهيل والتعليم وصل إلى مستوى غير مسبوق.

وأضاف "ماكرون"، خلال مؤتمر صحفي،: «نريد أن نصل بفرنسا إلي مرحلة يعيش كل إنسان بكرامة وأجر كريم في عمله»، موضحا: «أطلب من الحكومة والبرلمان أن يقوموا بكل شيء حتى يستطيع أن يعيش كل مواطن فرنسي بأجر كريم».

وتابع: «أنه سوف يكون هناك زيادة بمقدار 100 يورو ابتداء من عام 2019، وأيضا سوف يكون هناك زيادة في الدخل».

وأكد: «سوف يتم إلغاء الضرائب المفروضة على ساعات العمل الإضافي وأطلب من كل أرباب العمل أن يقدموا علاوة في بداية السنة، لن تكون خاضعة لأي ضرائب».
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