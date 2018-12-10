ماكرون يقرر إلغاء الضرائب المفروضة على ساعات العمل.. فيديو

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الاستثمار في الأمة خاصة التأهيل والتعليم وصل إلى مستوى غير مسبوق.



وأضاف "ماكرون"، خلال مؤتمر صحفي،: «نريد أن نصل بفرنسا إلي مرحلة يعيش كل إنسان بكرامة وأجر كريم في عمله»، موضحا: «أطلب من الحكومة والبرلمان أن يقوموا بكل شيء حتى يستطيع أن يعيش كل مواطن فرنسي بأجر كريم».



وتابع: «أنه سوف يكون هناك زيادة بمقدار 100 يورو ابتداء من عام 2019، وأيضا سوف يكون هناك زيادة في الدخل».



وأكد: «سوف يتم إلغاء الضرائب المفروضة على ساعات العمل الإضافي وأطلب من كل أرباب العمل أن يقدموا علاوة في بداية السنة، لن تكون خاضعة لأي ضرائب».

