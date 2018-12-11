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تعليم

جامعة المنصورة تشارك بالمؤتمر الختامي لمبادرة شباب مصر

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 05:08 ص
صدى البلد
همت الحسينى
شارك طلاب وطالبات كلية الطب بجامعة المنصورة، بالمؤتمر الختامي لمبادرة شباب مصر، بقاعة الإحتفالات الكبري بجامعة القاهرة بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبرونو مايس ممثل عن منظمة اليونيسيف بمصر، وأحمد حسن لاعب كرة القدم.

فيما جاء وفد الجامعه برئاسة الدكتورة نسرين عمر وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبمشاركة الدكتورة إيناس الشربيني، الدكتور أحمد محمود العدل مدربي الصحة العامة بالكلية. علي عزب مسئول رعاية الشباب، وتنسيق أمل محمد صلاح فايد وسالي علي حسين محمد.

وتقام هذه المبادرة برعاية المجلس القومي للسكان، ومنظمة اليونيسيف، وشارك فيها عدد من جامعات مصر منهم جامعة المنصورة، القاهرة، طنطا، عين شمس، بنها، أسيوط.

فيما يهدف المؤتمر إلى مناقشة المحاور الاستراتيجية التي تدعم الخدمة السكانية وهي أولا تمكين المرأة، ارتقاء الإعلام، والتعليم، الشباب وصحة المراهقين، ومن ثم الوصول الي تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. وبشكل عام فإن الاستراتيجية القومية للسكان لعام 2015-2030 لها عدة أهداف منها الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري من خلال تحقيق معدلات الزيادة السكانية، واستعادة ريادة مصر الإقليمية من خلال تحسين الخصائص المعرفية والمهارات السلوكية. إعادة رسم الخريطة السكانية في مصر من خلال إعادة توزيع السكان. تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي من خلال تفعيل التفاوتات في المؤتمرات التنموية بين المناطق الجغرافية. وجعل معدل الإنجاب 2.4% . 

كما شاركت جامعة المنصورة بإشراف الدكتورة نسرين عمر ،في موضوع بناء القدرات، حيث اشتمل حديثها عن كيف تم ترشيحها للمبادرة وألية تثقيف الطلاب خلال مراحل تطور المبادرة بدءا من آلية تثقيف الأقران كما تم التعاون مع الجامعة ورعايه الشباب والمجلس القومي للسكان وذلك للنزول وتثقيف المجتمع وضرورة التعاون المثمر بين الطلاب حيث كان المستهدف 3 آلاف طالب بكل جامعة، وقد تم اختيار 100 طالب "60 بكلية الطب و20 بالتمريض و20 بالصيدلة" وتم تقسيمهم علي الحقائب الأربعة (التغذية الوقاية والعلاج من الأمراض المعدية صحة الأسري، نمط الحياة الصحية).

يذكر أن طلاب وطالبات جامعة المنصورة المشاركين بالمؤتمر هم الطالب أحمد فتحي محمد علي ومحمود علي عبدالله ومحمد عطية صبح ومحمد هشام الشرقاوي، والطالبة رضوي فتحي محمدو لميس صلاح فرج وأسماء السيد منصور واماني أشرف وإسراء أشرف عبد المتولي وخلود أشرف الدهشان ودعاء أحمد صبري.
جامعة المنصورة تشارك بالمؤتمر الختامي لمبادرة شباب مصر
جامعة المنصورة تشارك بالمؤتمر الختامي لمبادرة شباب مصر
جامعة المنصورة تشارك بالمؤتمر الختامي لمبادرة شباب مصر
جامعة المنصورة تشارك بالمؤتمر الختامي لمبادرة شباب مصر
جامعة المنصورة تشارك بالمؤتمر الختامي لمبادرة شباب مصر
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