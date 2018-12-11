محمد عادل إمام يصور مشاهد المطاردات في عزبة المسلمي

استأنف الفنان محمد عادل إمام تصوير دوره فى فيلم "لص بغداد"، وذلك بعزبة المسلمى حيث يقوم بتصوير عدد من مشاهد الاكشن والمطاردات مع باقى فريق العمل منهم ياسمين عبد العزيز وفتحى عبد الوهاب.





وكان قد صور النجم محمد إمام عددا من مشاهد فيلمه الجديد "لص بغداد"، داخل متحف فى القناطر الخيرية، وجمعت المشاهد بينه وبين الفنان محمد عبد الرحمن وياسمين رئيس وآخرين من النجوم.



