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فن

محمد عادل إمام يصور مشاهد المطاردات في عزبة المسلمي

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
استأنف الفنان محمد عادل إمام تصوير دوره فى فيلم "لص بغداد"، وذلك بعزبة المسلمى حيث يقوم بتصوير عدد من مشاهد الاكشن والمطاردات مع باقى فريق العمل منهم ياسمين عبد العزيز وفتحى عبد الوهاب. 

وكان قد صور النجم محمد إمام عددا من مشاهد فيلمه الجديد "لص بغداد"، داخل متحف فى القناطر الخيرية، وجمعت المشاهد بينه وبين الفنان محمد عبد الرحمن وياسمين رئيس وآخرين من النجوم.

يذكر أن فيلم "لص بغداد" من بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، ياسمين رئيس، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وآخرين، تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى، إنتاج شركة سينرجى فيلمز.
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