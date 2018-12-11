الفيوم محافظة جذب لسياحة السفاري والتزحلق على الرمال.. صور

تعتبر محافظة الفيوم أكبر محافظة جذب سياحي خاصة سياحة السفارى و الالعاب المائية على ضفاف بحيرة قارون ووادى الريان ورياضة التزحلق على الرمال .



ومنذ أيام احتضنت محافظة الفيوم على مدار سبعة أيام، 50 رياضيًا من 23 دولة للطيران في السماء يخوضون عشرة مسارات مختلفة ضمن فعاليات بطولة العالم الثالثة لرياضة الخفاش الطائر (الباراموتور).



انطلقت فعاليات بطولة الخفاش الطائر على ضفاف بحيرة قارون بقرية تونس بمحافظة الفيوم، وذلك بحضور 40 طيارا من 22 دولة من مختلف أنحاء العالم، منها 6 دول عربية وهي مصر والسعودية وليبيا والإمارات والعراق وعمان، و17 دولة أجنبية وهي: "أمريكا وكندا واليابان وروسيا وماليزيا وإسبانيا وهولندا وبريطانيا وفرنسا والبرتغال والتشيك وفنلندا، وبولندا وإيطاليا"، تحت إشراف ودعم نادي الطيران المصري والاتحاد الدولي للرياضات الجوية وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الطيران المدني.



واختيرت بحيرة قارون ليقام بها أكبر بطولة في العالم لطيران الباراموتور والاستمتاع بالطيران في سماء بحيرة قارون، والتى تعد من أقوى البطولات في مجال الرياضات الجوية بالشرق الأوسط والعالم لما تتمتع به من إثارة وتشويق.



وقال اللواء عصام سعد محافظ الفيوم بأن استضافة هذه البطولة العالمية إثبات بأن مصر ستظل دائمًا أرضًا للأمن والآمان، خاصة على أرض الفيوم فتجد جمال ورمال وشمس ساطعة وجبال وبحيرة ومناظر رائعة، مضيفًا أن الفيوم تتبوأ مكانتها المستحقة من بين المحافظات والأماكن السياحية العالمية وليس لمصر فقط ولكن للسياحة الأجنبية أيضًا.



كما تشتهر محافظة الفيوم بتنظيم مسابقات التزحلق على الرمال بمنطقة وادى الريان خاصة جبل البحيرة المسحورة الذى يضم رمال ناعمة تصلح لإقامة البطولات الدولية عليها .



كما سبق لمحافظة الفيوم استضافة الخفاش الطائر على مياه بحيرة قارون وكذلك مسابقة المراكب الشراعية التى اشترلاك بها اكثر من دولة عربية وأوروبية.