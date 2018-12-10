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غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 10:52 م
غادة والي ونجمات
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون علي ديفيليه هاني الب
محمد صبحي
توافد عدد كبير من نجمات الفن والإعلاميات وسيدات المجتمع للمشاركة في الديفيليه العاشر لمصمم الأزياء العالمي هاني البحيري،  الذي يضم أحدث السواريهات وفساتين الزفاف للشتاء وخريف ٢٠١٩، والتي سبق له تقديمها مؤخرا بأسبوع الموضة الاورينتال بباريس، بالإضافة إلى بعض القطع التي يقدمها لأول مرة عن صيف وربيع نفس العام.

كان في مقدمة الحضور د. غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ومن نجوم الفن والإعلام نادية الجندي، رجاء الجداوي، شيرين، فيفي عبده، منى عبد الغني، سهير جودة، الكاتبة الصحفية منى رجب، والإعلامية لميس الحديدى، الكاتب الكبير مفيد فوزي وابنته الكاتبة حنان مفيد فوزي، منة فضالي، نهال عنبر، ساموزين وحرمه دينا صلاح، ليلي شتا، نادية مصطفي، وصفية العمري، ناهد فريد شوقي، هاني رمزي وحرمه، دعاء فاروق ودينا فاروق، ولبلبة،  بالإضافة إلى صناع العرض محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة واتحاد الصناعات المصرية، أحمد طه رئيس مركز تحديث الصناعة بوزارة الصناعة، خببر التجميل العالمي محمد الصغير، خبير الأقمشة الراقية عادل سالم، ومن بيت مجوهرات سارنا المصري رفيق أنطوان وسامح جاب الله ومصور المهرجانات مواهب الحلوي ومدير "نوكس" الفرنسية أيمن طعيمة.
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور
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