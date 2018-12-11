أسد فولادكار يسابق الزمن للانتهاء من مونتاج فيلم قرمط بيتقرمط

يعمل المخرج اسد فولادكار على قدم وساق من اجل الانتهاء من مونتاج فيلمه الجديد "قرمط بيتقرمط" والذى يعود به احمد ادم الى ساحة السينما ومن المقرر عرضه فى موسم نصف العام.



الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي، حيث يجد "القرموطي" ذاته في ورطة ويتعرض لحالة اختطاف تدخله في مشكلات مع الشرطة.



"قرمط بيتمرمط" من تأليف أمين جمال وعبدالله حسن، وإخراج أسد فولاد كار، وبطولة أحمد آدم، ومي سليم، ودينا فؤاد، ووليد فواز، وبيومي فؤاد، وانتصار، ومحمد ثروت.

