الإفتاء توصي بدعاء النبي موسى وترديد 14 كلمة في الصباح

استفتحت دار الإفتاء المصرية، صفحتها على الفيسبوك في مستهل هذا الصباح بالدعاء بأربعة عشر كلمة ورد بنصوص القرآن الكريم.



وقالت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «يا رب في صباح هذا اليوم أسألك أن تشرح لي صدري، وتيسر لي أمري»، مشيرة إلى أن هذا هو أول دعاء دعا به سيدنا موسى عندما أمره ربه بدعوة فرعون إلى عبادته.



ودللت بما ورد في قوله تعالى: «رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (25) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (26)» من سورة طه، لافتة إلى أنه دون انشراح الصدر؛ تستثقل النفس كل شيء، ودون تيسير الله؛ يصعُب كل أمر.

