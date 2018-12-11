ألسن عين شمس تحتفل باليوم العالمي للغة العربية بحضور جمال الشاعر.. اليوم

تنظم لجنة العلاقات الثقافية الخارجية التابعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس، ندوة علمية بعنوان "الإسهام العربي المعاصر في الثقافة العالمية"، اليوم الثلاثاء الموافق 11 من ديسمبر الجاري بقاعة مجلس الكلية.



يأتي ذلك تحت رعاية د. منى فؤاد عميد الكلية، وإشراف د. سلوى رشاد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتستضيف خلالها نخبة من كبار رجالات الدولة المتخصصين في مجالات اللغة العربية والإعلام على رأسهم د.مجدي يوسف رئيس الرابطة الدولية لدراسات التداخل الحضاري بجامعة "بريمن"، د. جمال الشاعر وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، د.محمد الوزير الأستاذ بالكلية وعضو مجمع اللغة العربية، ويدير الندوة، د. محمد العبد الأستاذ بالكلية وعضو مجمع اللغة العربية.



وقال ماجد الصعيدي رئيس لجنة العلاقات الثقافية والخارجية بالكلية، إن الندوة تأتي في إطار فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، فمن المعروف أن اللغة العربية إحدى اللغات الست المعتمدة في هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها. وقد أصبحت لغة رسمية بالجمعية العامة للأمم المتحدة ولجانها الرئيسية في عام 1973 بموجب قرار الجمعية العامة 3190 (د-28) الصادر في 18 ديسمبر 1973.