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للوقاية من مخاطره .. اكتشف أعراض مرض التصلب المتعدد ms .. فيديو

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:36 م
للوقاية من مخاطره
للوقاية من مخاطره .. اكتشف أعراض مرض التصلب المتعدد ms
اسماء محمد - عدسة صلاح مهدى
قال الدكتور عمرو حسن الحسنى ، استشارى المخ والأعصاب، إن مرض التصلب المتعدد يصيب الشباب من الجنسين وهو مرض مناعى يصيب الغلاف الدهنى المغلف للغلاف الدهنى للخلايا العصبية مما يسبب العديد من الأمراض.

وأضاف "الحسني" فى حوار خاص لـ "صدى البلد" أن اعراض المرض المبكرة تظهر فى صورة ازدواج الرؤية والتهاب فى العصب البصرى وعدم الاتزان فى المشى، وعدم التحكم فى البول، وتنميل فى احد الأطراف، موضحا أن المرض يأتى فى صورة هجمات متقطعة منفصلة فتحدث الهجمة وتأخذ وقتها ثم تتحسن وهكذا .

وأشار الى أنه إلى وقت قريب لم يكن هناك علاج للمرض لكن فى السنوات الأخيرة ظهرت مجموعة من الأدوية والعلاجات التى تحد من معاناة المصابين بالمرض، بلغت 15 دواء تقريبا، معتمدة عالميا لعلاج مرض التصلب المتعدد لدينا فى مصر منها 4 ادوية متاحة على نفقة الدولة والتأمين الصحى ونأمل فى توفر المزيد خلال الفترة القادمة.
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