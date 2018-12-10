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عبد النعيم: استجابة ماكرون قمة الديمقراطية.. و4 مليارات يورو خسائر التظاهرات

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 10:52 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قالت نجاة عبد النعيم، مديرة مكتب الأهرام في باريس، إن خطاب الرئيس إيمانويل ماكرون للشعب الفرنسى بعد الاحتجاجات المستمرة في باريس من أسابيع، قمة القوة والديمقراطية، فلا يوجد رئيس يستطيع مقاومة الشارع».

وتابعت عبد النعيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» «ماكرون استجاب لجميع مطالب المواطنين، وأي تظاهرات بعد هذه القرارات ستواجه غضبا من الشعب ذاته».

وأضافت عبد النعيم :« هناك عناصر اندست بين أصحاب السترات الصفراء بهدف السلب والنهب»، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي يسعى إلى تقنين الهجرة، خاصة بعد وصول معدل البطالة ببلاده إلى 10%.

وتابعت: « خسائر التظاهرات وصلت إلى 4 مليارات يورو، واستجابة ماكرون لمطالب الشعب ستحسب له»، مشيرة إلى أن استمرار التظاهرات كان سيعرض فرنسا لأزمة اقتصادية.
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