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تعليم

عرض فيلم Alpha بزراعة القاهرة.. الخميس

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 03:48 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
أكد إسلام مصطفى رئيس إتحاد طلاب كلية الزراعة بجامعة القاهرة علي إستمرار جهود فريق الإتحاد لتقديم أنشطة ترفيهية لطلاب الكلية.

وأوضح في تصريح لـ "صدي البلد" أن الاتحاد سيعرض فيلم Alpha يوم الخميس المقبل في تمام 2 ونصف مساء بالمكتبة المركزية بالجامعة.

وذكر إسلام أن عرض الفيلم يأتي بالتنسيق مع المكتبة المركزية موضحا أن سعر الاشتراك لمشاهدة الفيلم 30 جنيها للفرد الواحد.
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