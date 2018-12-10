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وزير التعليم العالي يكشف الهدف من وجود الجامعات الأجنبية في مصر.. فيديو

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 10:51 م
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
محمد القاضي
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن سياسية الدولة في المرحلة المقبلة تتضمن التوسع عالميا.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن سياسة التوسع عالميا تتضمن أن يكون هناك مجموعة من الجامعات العالمية، من أجل تقديم خدمة تعليمية متميزة بدرجات علمية تُمنح من الخارج، وتقليل اغتراب الطلاب المصريين الذين يسافرون للدراسة في الخارج.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن التعاون مع الجامعات الأجنبية المقامة حاليا في مصر، سوف يساعد على زيادة تنافسية وجودة التعليم، كاشفا أنه خلال الأعوام القليلة الماضية سوف يكون هناك مجموعة كبيرة من التعليم العالمي.
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