جامعة القاهرة تختتم فعاليات حملة مناهضة العنف ضد المرأة.. اليوم

يختتم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة اليوم، فعاليات حملة الـ 16 يومًا العالمية المناهضة للتحرش والعنف ضد المرأة والتى أقيمت خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر الجاري



وكانت فعاليات حملة الـ 16 يومًا، قد شملت مجموعة من الأنشطة، أبرزها تنظيم معارض صور ورسوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وحلقات نقاشية بالكليات، وعروض مسرحية وفنية، وندوات لتوعية للطلاب بالكليات داخل الحرم الجامعي وخارجه.



وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة،أكد إن الجامعة لديها رسالة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة بالتعاون مع المجتمع، وتستهدف هذه الرسالة الشباب عامة، وشباب الجامعة بصفة خاصة، لنشر الوعي بينهم حول قيم المساواة وتعزيز الوقاية والحماية للمرأة.