برلماني: إنشاء ميناء شرق بورسعيد يوفر فرص العمل

قال النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إنشاء ميناء شرق بورسعيد يوفر العديد من فرص العمل ويحقق العائد الربحي مما يعود بالنفع على الدولة.





وأضاف السيد في تصريحات لـ" صدي البلد" ، أن الاتفاقية التي تمت مع شركة سيسكو ايجابية في إدارة الموانئ وتبذل قصارى جهدها لتطوير الموانئ المصرية، بعد أن وضعت الموانئ المصرية على مصاف الموانئ العالمية، مؤكدا أن هذا المشروع سيجلب المزيد من الاستثمارات الجادة الى منطقة شرق بورسعيد.





وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن هذا الميناء سوف يكون محوري يستقبل العديد من السفن الكبيرة ويقوم بتوزيع البضائع على جميع الدول.



