برلماني: إنشاء ميناء شرق بورسعيد يوفر فرص العمل

قال النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إنشاء ميناء شرق بورسعيد يوفر العديد من فرص العمل ويحقق العائد الربحي مما يعود بالنفع على الدولة.
وأضاف السيد في تصريحات لـ" صدي البلد" ، أن الاتفاقية التي تمت مع شركة سيسكو ايجابية في إدارة الموانئ وتبذل قصارى جهدها لتطوير الموانئ المصرية، بعد أن وضعت الموانئ المصرية على مصاف الموانئ العالمية، مؤكدا أن هذا المشروع سيجلب المزيد من الاستثمارات الجادة الى منطقة شرق بورسعيد.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن هذا الميناء سوف يكون محوري يستقبل العديد من السفن الكبيرة ويقوم بتوزيع البضائع على جميع الدول.
كان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد وقع مع شركة سيسكو للموانئ المتخصصة، عقد تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل محطة عالمية متعددة الأغراض لميناء شرق بورسعيد بنظام BOT حيث تقام المحطة على رصيف طوله 900 م وبعمق 18.5 م وإجمالي مساحة 400 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية متوقعة 1.5 مليار جنيه حيث يتم استخدام الرصيف لجميع أنواع البضائع والصب الجاف.