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محافظات

وزيرة الثقافة ومحافظ كفر الشيخ يشهدان عروضًا فنية بدسوق.. فيديو

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:17 م
صدى البلد
محمود زيدان
شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الاثنين، الاحتفال بافتتاح قصر ثقافة دسوق الجديد، بحضور الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والعميد سامح الطنوبى، المستشار العسكري للمحافظة، وهشام يوسف، وكيل وزارة الثقافة بمحافظة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفر الشيخ، إن افتتاح قصر ثقافة دسوق بعد أعمال التطوير والتجديد التي تمت به خلال الفترة الماضية يأتي في إطار اهتمام وزارة الثقافة بدعم وتطوير وتحديث قصور الثقافة الكائنة بجميع أنحاء الجمهورية، باعتبارها منابر إشعاع فكرى وأدبى وثقافي، تساهم في محاربة الأفكار المتطرفة وترتقى بالمستوى الفكري والأدبي والاجتماعي للمواطنين.

وتضمن الاحتفال عددًا من الفقرات الفنية والغنائية والاستعراضية قدمتها فريق أوبرا عربي بقصر ثقافة الأنفوشي، وفرقة الشرقية للفنون الشعبية، حيث حرص المحافظ ووزيرة الثقافة على التقاط الصور التذكارية مع أعضاء هذه الفرق الشعبية والموسيقية في جو من البهجة والسعادة.
وزيرة الثقافة ومحافظ كفر الشيخ يشهدان عروضًا فنية بدسوق.. فيديو
وزيرة الثقافة ومحافظ كفر الشيخ يشهدان عروضًا فنية بدسوق.. فيديو
وزيرة الثقافة ومحافظ كفر الشيخ يشهدان عروضًا فنية بدسوق.. فيديو
وزيرة الثقافة ومحافظ كفر الشيخ يشهدان عروضًا فنية بدسوق.. فيديو
وزيرة الثقافة ومحافظ كفر الشيخ يشهدان عروضًا فنية بدسوق.. فيديو
وزيرة الثقافة ومحافظ كفر الشيخ يشهدان عروضًا فنية بدسوق.. فيديو
وزيرة الثقافة ومحافظ كفر الشيخ يشهدان عروضًا فنية بدسوق.. فيديو
وزيرة الثقافة ومحافظ كفر الشيخ يشهدان عروضًا فنية بدسوق.. فيديو
وزيرة الثقافة ومحافظ كفر الشيخ يشهدان عروضًا فنية بدسوق.. فيديو
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