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اقتصاد

انطلاق المعرض الأول للتجارة البينية الإفريقية بحضور رئيس الوزراء

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
يفتتح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، المعرض الأول للتجارة البينية الإفريقية، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات.

وتستضيف القاهرة المؤتمر خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر الجاري، بمشاركة نحو 1055 شركة افريقية منها 300 شركة مصرية، إضافة إلى مشاركة 34 دولة بأجنحة وطنية خلال المعرض.

ويعد المعرض الأول من نوعه فى إفريقيا ويرتكز على استراتيجية تعزيز التجارة الأفريقية الهادفة إلى دعم وتشجيع إنتاج السلع والخدمات بهدف تعزيز المشاركة فى التجارة الإقليمية، والسعى إلى بناء القدرات لتوسيع قدرات الإنتاج، كما يوفر منصة لعرض السلع والخدمات وتبادل المعلومات حول التجارة والاستثمار والسوق وتمكين المشترين والبائعين والمستثمرين، كما يوفر فرصًا لتبادل الأعمال بهدف زيادة التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية حيث من المخطط إبرام عدد من الصفقات التجارية بين الشركات المشاركة فى المعرض.

ويركز المعرض على عدد من القطاعات تشمل المنتجات الزراعية ومواد البناء والسياحة والمنتجات الطبية والدوائية والصناعات الثقيلة والطاقة والمنسوجات والملابس.
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