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أخبار العالم

أمريكى يُقر بالتخطيط لتفجير معبد يهودي لمصلحة داعش

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:03 م
صدى البلد
أ ش أ
اعترف متهم يقيم بولاية أوهايو الأمريكية اليوم الاثنين باعتزامه الاعتداء على معبد يهودى فى منطقة "توليدو"، لحساب تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكرت شبكة "ايه بى سي نيوز" الاخبارية الأمريكية أن المتهم دامون جوزيف (21 عاما) كشف النقاب عن أنه قرر تنفيذ هذا الاعتداء بغرض تحقيق قدر كبير من الخسائر فى الأرواح، على غرار ما حدث فى معبد بطرسبرج فى شهر اكتوبر الماضي، والذي اسفر آنذاك عن مصرع 11 شخصا من مرتادى المعبد اليهودى.

وكانت السلطات الأمريكية ألقت القبض على المتهم يوم الجمعة الماضي، حيث وجهت إليه تهمة الشروع فى ارتكاب أعمال عنف إرهابية بحق مواطنين أمريكيين داخل مقر للعبادة.
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