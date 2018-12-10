الاتحاد الإفريقي : مصر من أبرز دول القارة الإفريقية في مجال الطب

قالت السفيرة نميرة نجم ، المستشار القانوني للاتحاد الافريقي ، إن القوى الناعمة لها دور هام في تحسين العلاقات بين الدول وبعضها.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج " اليوم " ، تقديم الإعلامي عمرو خليل وسارة حازم ، والمذاع عبر فضائية " دي إم سي "، أن الدولة المصرية من أبرز دول القارة الإفريقية في مجال الطب ، مشيرة إلى طلب الدول الافريقية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال معالجة السرطان .



وأكدت ان مصر بدأت في استعادة التواجد داخل أفريقيا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، موضحة أن الرئيس السيسي يسعى إلى تواصل العلاقات مع القارة الافريقية وهذا لم يحدث من قبل .



