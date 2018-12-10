ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الاتحاد الإفريقي : مصر من أبرز دول القارة الإفريقية في مجال الطب

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:12 م
السفيرة نبيلة نجم
السفيرة نبيلة نجم ، المستشار القانوني للاتحاد الافريقي
حسام الحارتي
قالت السفيرة نميرة نجم ، المستشار القانوني للاتحاد الافريقي ، إن القوى الناعمة لها دور هام في تحسين العلاقات بين الدول وبعضها.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج " اليوم " ، تقديم الإعلامي عمرو خليل وسارة حازم ، والمذاع عبر فضائية " دي إم سي "،  أن الدولة المصرية من أبرز دول القارة الإفريقية في مجال الطب ، مشيرة إلى طلب الدول الافريقية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال معالجة السرطان .

وأكدت ان مصر بدأت في استعادة التواجد داخل أفريقيا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، موضحة أن الرئيس السيسي يسعى إلى تواصل العلاقات مع القارة الافريقية وهذا لم يحدث من قبل .

loading...

ترشيحاتنا

بدء ديفيليه هاني البحيري .. وغادة والي لـ صدى البلد: جاية اتفرج.. صور

فضيحة جديدة لـ تميم.. قطر تنتهك الأجواء الأمريكية عبر إيطاليا

الحكومة تكشف حقيقة زيادة أسعار البنزين بداية 2019

تامر أمين: أفراح الشوارع حفلات لـ العري والإثارة

التموين تكشف رقما صادما عن عدد رصد من لا يستحقون دعم البطاقات

عبد النعيم: استجابة ماكرون قمة الديمقراطية.. و4 مليارات يورو خسائر التظاهرات

أول تعليق من كلوب على عدم احتفال محمد صلاح بأهدافه في بورنموث

صدى البلد يكشف سر قميص قفشة رقم 100 بعد التسجيل فى حرس الحدود بالدوري

أبلة فاهيتا ترقص علي مهرجان لأ لأ على الهواء.. فيديو

حمدى نوح يكشف سبب غضب محمد صلاح بعد إحراز الأهداف.. فيديو

محمد صبحي ينعى رفيق دربه محمود القلعاوى بكلمات مؤثرة

إبراهيم حسن: في انتظار صفقتين من العيار الثقيل.. وهذا موقفنا من تدريب الأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. نيكول سابا ترتدي فستان زفاف سعره 180 مليون جنيه

استجابة لـ صدى البلد.. إخلاء شارع الترولى بالمطرية من القمامة.. صور

غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور

بدء ديفيليه هاني البحيري .. وغادة والي لـ صدى البلد: جاية اتفرج.. صور

نجوم الفن في عزاء أحمد السيد بعمر مكرم‎ .. صور

فيديو

مصطفى فهمى يحتفل مع زوجته بعيد زواجهما الأول .. فيديو
اكتشف أسباب الإصابة بمرض التصلب المتعدد MS
تامر أمين: أفراح الشوارع حفلات لـ العري والإثارة
بث مباشر لخطاب الرئيس الفرنسي ماكرون للشعب
ممثلة تركية تكشف تفاصيل مشاركتها فى فيلم لص بغداد مع نجل الزعيم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟