أمين المحافظين بالدقهلية: الحزب كيان سياسي اجتماعي مؤمن بترسيخ الحريات

التقي المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، بقيادات أمانة الحزب بالدقهلية، بعد استكمال تشكيلها الجديد، ضمن سلسلة لقاءات يقوم بها رئيس الحزب بأمانات المحافظات المختلفة.



وقال علاء حجاج، أمين الحزب بالدقهلية، إن حزب المحافظين هو كيان سياسي اجتماعي مؤمن بترسيخ الديمقراطية والحريات، فهو يهدف لبناء الدولة المصرية من خلال قوامها الرشيد وهو الإنسان المصري.



وأضاف "حجاج"، خلال كلمته في اللقاء، أنه من خلال مبادئ وقيم الحزب، تم تدشين أمانة الدقهلية لخلق قنوات تواصل أكبر مع المواطنين، مع إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على سلامة الوطن وتماسكه.



وقال ممدوح عياد، الأمين المساعد لأمين الحزب بالمحافظة، إن الانضمام للحزب جاء من خلال رؤية نابعة للعمل الوطني، والاتصال مع المواطنين والمساهمة في تقديم الخدمات له.



وأضاف "عياد"، أننا نسعي من خلال التشكيل الجديد إلى اختيار العناصر البشرية الأكفاء والتجهيز لانتخابات المحليات المقبلة، والدفع بعناصر شابة تمثل الحزب في كافة نطاق المحافظة.



جاء ذلك بحضور، الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والمستشار محمد عبد المولي، النائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس عمرو الشريف، نائب رئيس الحزب لشؤون التنظيم، ,وأحمد حنتيش، نائب رئيس الحزب لشؤون الثقافة والإعلام، وشعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بالحزب، ورشا عمر رئيس لجنة التواصل الجماهيري، وعلاء حجاج أمين الحزب بالدقهلية، وممدوح عياد، الأمين المساعد للحزب بالدقهلية، وعدد من قيادات الحزب بالدقهلية.