ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الفار: تعميم العدادات الذكية ومسبقة الدفع خلال 10 سنوات

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 05:27 ص
صدى البلد
وفاء نور الدين
قال المهندس الحسينى الفار العضو المتفرغ بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن الشركة تنفذ حاليا خطة موسعة لتحديث شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، خاصة فى ظل التزايد المستمر على الطاقة.

واوضح الفار فى تصريحات صحفية أن قطاع الكهرباء اتخذ خطوات تنفيذية فى التحول للشبكة الذكية فى مصر، بتكلفة حوالى ٢٢.٦ مليار جنيه، ويجرى حاليا إنشاء عدد من مراكز التحكم الذكية فى شبكة الكهرباء، منها إنشاء ٥ مراكز تحكم ذكية وتطوير ٤ مراكز تحكم بالتعاون مع "الجايكا" اليابانية، بخلاف تطوير مراكز التحكم الأخرى، مؤكدا أنه مع تنفيذ خطة التطوير سيشعر المواطن بتأثير ذلك من خلال سهولة التعامل مع الأعطال وتحديدها وعودة التيار فى اسرع وقت ممكن.

واكد أنه فى نفس الوقت يتم تنفيذ التحول للعدادات الذكية بتركيب ٢٥٠ ألف عداد فى المرحلة الأولى وسيتم الانتهاء منها فى مارس ٢٠١٩ بتكلفة ٤.٤ مليار جنيه، موضحا أن العدادات الذكية توفر الكثير للمواطنين سواء من ناحية ترشيد الاستهلاك والقضاء على كافة مشاكل الاستهلاك بما يعود بالنفع الكبير على المواطنين.

وتابع الفار أنه خلال ١٠ سنوات ستتحول شبكات توزيع الكهرباء فى مصر بالكامل إلى شبكات ذكية وتعميم العدادات الذكية ومسبقة الدفع لكل المواطنين.
loading...

ترشيحاتنا

شوبير: أجيري سبب انضمام محمد محمود للأهلي.. فيديو

شاهد .. نيكول سابا ترتدي فستان زفاف سعره 180 مليون جنيه ..صور

أبلة فاهيتا تكشف عن اسمها الحقيقي واسم والديها.. فيديو

الفار: تعميم العدادات الذكية ومسبقة الدفع خلال 10 سنوات

سلامة الغذاء ترد على تحذير الكبدة دم مجمد.. فيديو

بـ 100 يورو.. كيف حاول ماكرون استرضاء أصحاب السترات الصفراء؟

الجيش الليبي يعلن الاستنفار في منطقة الهلال النفطي

نجوم الفن في عزاء أحمد السيد بعمر مكرم‎ .. صور

العروض المخفضة تشعل معارك بين البريطانيين في مركز للتسوق.. فيديو

الجيش الروسي يستعد لغزو أوكرانيا.. صور

للوقاية من مخاطره .. اكتشف أعراض مرض التصلب المتعدد ms .. فيديو

أحمد شوبير: فوز الزمالك أو بيراميدز بالدوري أمر طبيعي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم

شاهد .. نيكول سابا ترتدي فستان زفاف سعره 180 مليون جنيه ..صور

استجابة لـ صدى البلد.. إخلاء شارع الترولى بالمطرية من القمامة.. صور

غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور

بدء ديفيليه هاني البحيري .. وغادة والي لـ صدى البلد: جاية اتفرج.. صور

فيديو

للوقاية من مخاطره .. اكتشف أعراض مرض التصلب المتعدد ms .. فيديو
مصطفى فهمى يحتفل مع زوجته بعيد زواجهما الأول .. فيديو
اكتشف أسباب الإصابة بمرض التصلب المتعدد MS
تامر أمين: أفراح الشوارع حفلات لـ العري والإثارة
بث مباشر لخطاب الرئيس الفرنسي ماكرون للشعب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟