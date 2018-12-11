الفار: تعميم العدادات الذكية ومسبقة الدفع خلال 10 سنوات

قال المهندس الحسينى الفار العضو المتفرغ بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن الشركة تنفذ حاليا خطة موسعة لتحديث شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، خاصة فى ظل التزايد المستمر على الطاقة.



واوضح الفار فى تصريحات صحفية أن قطاع الكهرباء اتخذ خطوات تنفيذية فى التحول للشبكة الذكية فى مصر، بتكلفة حوالى ٢٢.٦ مليار جنيه، ويجرى حاليا إنشاء عدد من مراكز التحكم الذكية فى شبكة الكهرباء، منها إنشاء ٥ مراكز تحكم ذكية وتطوير ٤ مراكز تحكم بالتعاون مع "الجايكا" اليابانية، بخلاف تطوير مراكز التحكم الأخرى، مؤكدا أنه مع تنفيذ خطة التطوير سيشعر المواطن بتأثير ذلك من خلال سهولة التعامل مع الأعطال وتحديدها وعودة التيار فى اسرع وقت ممكن.



واكد أنه فى نفس الوقت يتم تنفيذ التحول للعدادات الذكية بتركيب ٢٥٠ ألف عداد فى المرحلة الأولى وسيتم الانتهاء منها فى مارس ٢٠١٩ بتكلفة ٤.٤ مليار جنيه، موضحا أن العدادات الذكية توفر الكثير للمواطنين سواء من ناحية ترشيد الاستهلاك والقضاء على كافة مشاكل الاستهلاك بما يعود بالنفع الكبير على المواطنين.



وتابع الفار أنه خلال ١٠ سنوات ستتحول شبكات توزيع الكهرباء فى مصر بالكامل إلى شبكات ذكية وتعميم العدادات الذكية ومسبقة الدفع لكل المواطنين.