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برلمان

هالة أبو السعد: نسعى لخروج المشروعات الصغيرة من الضرائب

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:08 م
هالة أبو السعد
هالة أبو السعد
معتز الخصوصى
قالت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية بحزب المحافظين، إن بداية عملها السياسى كان منذ 3 أعوام فقط ولم تمارس العمل السياسى قبل ذلك مطلقا، وكانت البداية من خلال عضويتها بمجلس النواب على قائمة حزب المحافظين، قائلة "المحافظين له كل الشكر لأنه أعطاني الفرصة بأن أكون أول سيدة رئيس هيئة برلمانية لحزب داخل مجلس النواب، واصفة تجربة الحزب بأنها تجربة رائدة".

وأضافت "أبو السعد"، خلال كلمتها في لقاء حزب المحافظين بقيادات أمانة الدقهلية، أن الحزب يطبق كافة معايير الديمقراطية الحزبية الحقيقية ومبادئ الحريات، موجهة حديثها لأعضاء أمانة الدقهلية، "لن تجدوها في أي حزب آخر".

وأكدت، أن الحزب سيكون له دور قوي خلال الفترة المقبلة، من خلال التواجد بكثافة على أرض الواقع بأعضائه وأماناته المختلفة، مشيرة إلي أن نواب الحزب بمجلس النواب هم ممثلون عن كافة المحافظات وليس محافظتهم فقط، فنحن نعمل من أجل جميع المصريين فى كافة أنحاء الجمهورية ونعمل على حل جميع العقبات التى تواجه المواطن بكل ما أوتينا من قوة.

وتابعت "رئيس الهيئة البرلمانية"، إنه من خلال العمل البرلماني تبنيت قضايا كثيرة من محافظات مختلفة من قبلى وبحرى، منها مشاكل المشروعات الصغيرة بميت غمر، وأزمة الـ 1000 مصنع بمنطقة التجمع الخامس، وكذلك أزمة محافظة بورسعيد، مضيفة "أنا لست نائبة كفر الشيخ فقط".

وأعلنت "أبو السعد"، أن الحزب يتبني عددا من القضايا منها خروج المشروعات الصغيرة من الضرائب من خلال التحرك البرلماني.

جاء ذلك بحضور، الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والمستشار محمد عبد المولي، النائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس عمرو الشريف، نائب رئيس الحزب لشؤون التنظيم، أحمد حنتيش، نائب رئيس الحزب للإعلام، وشعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بالحزب، ورشا عمر رئيس لجنة التواصل الجماهيري، وعلاء حجاج أمين الحزب بالدقهلية، وممدوح عياد، الأمين المساعد للحزب بالدقهلية، وعدد من قيادات الحزب بالدقهلية.

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