انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 0.6% خلال الشهر الماضي

أعلن الجهاز المركزي في النشرة الشهرية لمعدلات التضخم التي صدرت، انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجـن بنسبة 0.6% لتسـاهم بمقدار 0.08 فى معدل التغير الشهرى بسبب انخفاض أسعار مجموعة الدواجن بنسبة - 1.7%.



وأضافت النشرة الشهرية، أن أسعار الخضـراوات انخفضت بنسبة 3.4% لتسـاهم بمقـدار - 0.61 فى معـدل التغيـــر الشهــــري بسـبب انخفاض أسعـــار الطماطم بنســـبة 26.0%، والفاصوليا الخضراء (-22.9%) .



وأشارت النشرة إلى انخفاض أسعار الفاكهة بنسبة 8.9% لتساهم بمقدار تراجع 0.25 فى معدل التغير الشهري بسبب انخفاض أسعار الموز بنسبة 25.2%، الجوافة بنسبة 0.3%، ومجموعة العنب بنسبة 2.0%.