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فن

عرض فيلم اللعبة أمريكاني في إجازة نصف العام

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 06:00 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
قررت الشركة المنتجة لفيلم "اللعبة أمريكانى" عرض الفيلم فى موسم إجازة نصف العام ويحاول المخرج فى الفترة الحالية الانتهاء من مرحلة مونتاج الفيلم وطبعه.

والفيلم يدور أحداثه فى قالب من الكوميديا الرومانسية، حيث يعاني شاب وفتاة من صعوبات عديدة مادية واجتماعية في سبيل محاولة إتمام زواجهما، وعلى نحو غير متوقع، تعرض صاحبة الشركة التي يعمل بها كلاهما عرضًا مغريًا يساعدهما على حل جميع مشاكلهما، لكنه سيضع حبهما في موضع اختبار.

يذكر أن فيلم "اللعبة أمريكاني" تأليف مدحت السباعي وإخراج إيناس سيف وبطولة أحمد فهمي وناهد السباعي وبيومي فؤاد وانتصار وأيمن قيسوني وعدد آخر من الشباب، وتم البدء في تصوير العمل العام الماضي لكنه تعرض للتوقف أكثر من مرة.
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