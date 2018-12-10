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نيفين القباج: تكافل وكرامة يغطي الاحتياجات الأساسية للأسر.. فيديو

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:14 م
صدى البلد
محمد القاضي
قالت نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، إن برنامج تكافل وكرامة بدأ منذ 3 سنوات، موضحة أن الهدف من البرنامج كان التكامل مع برنامج الاصلاح الاقتصادي.

وأضافت "القباج"، خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن برنامج تكافل وكرامة يشمل الطبقات الأدني من المجتمع، موضحة أن بدايات برنامج تكافل وكرامة كان دعما نقديا وآخره تنمية في مجالات عديدة مثل الصحة والتعليم.

وأشارت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، إلي أن الدعم النقدي للبرنامج يغطي الاحتياجات الأساسية بما لا يحرم الأطفال من الاحتياجات الأساسية، وخاصة في الأسر الفقيرة.
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