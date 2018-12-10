طريقة عمل شوربة الكركم التي نصح بها هاني الناظر

أكد الدكتور هاني الناظر أهمية شوربة الكركم التي نصح بتناولها لفوائدها العديدة.



إليكم الوصفة..





مكونات وصفة شوربة الكركم:



- نصف ملعقة متوسطة من الفلفل الأسود المطحون.

- نصف كوب ماء نقى.

- نصف كوب من الكركم المطحون.



لتحضير الشوربة الصحية، يتم إضافة المكونات إلى بعضها البعض داخل إناء متوسط الحجم على نار هادئة تماما، ثم التقليب حتى يمتزج الخليط تماما، وتصبح الشوربة جاهزة للتحضير.



وحاول بقدر الاستطاعة أن تواظب على هذه الشوربة الطبيعية التى تساعد جسدك على الاحتفاظ بحالته الشبابية والصحية.