ماجد المصرى يصور فى الشيخ زايد مسلسل بحر

انتقل الفنان ماجد المصرى الى إحدى الفيلات فى مدينة الشيخ حيث يكمل تصوير دوره فى مسلسل "بحر" مع المخرج أحمد صالح.



المسلسل تقع أحداثه فى 60 حلقة من تأليف أحمد عبد الفتاح، وكان المخرج أحمد صالح قد انتهى من تصوير 70% من أحداث المسلسل فى القاهرة بين أحد الاستوديوهات الخاصة بشبرامنت وإحدى الشقق السكنية بمنطقة المعادى وعدد من شوارع القاهرة والجيزة.



ويشارك فى بطولة "بحر" محمد دياب الذى يجسد دور صعيدى وتاجر سلاح، وثراء جبيل والفنانة الشابة كوكى وفوزية محمد، ومحمد على رزق، وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمود جمعة وسناء شافع وحنان سليمان وسلوى عثمان وأشرف زكى، ونورهان ومنة عرفة، والعمل من إخراج أحمد صالح وتأليف أحمد عبد الفتاح.