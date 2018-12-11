ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

ماجد المصرى يصور فى الشيخ زايد مسلسل بحر

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 09:00 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
انتقل الفنان ماجد المصرى الى إحدى الفيلات فى مدينة الشيخ حيث يكمل تصوير دوره فى مسلسل "بحر" مع المخرج أحمد صالح.

المسلسل تقع أحداثه فى 60 حلقة من تأليف أحمد عبد الفتاح، وكان المخرج أحمد صالح قد انتهى من تصوير 70% من أحداث المسلسل فى القاهرة بين أحد الاستوديوهات الخاصة بشبرامنت وإحدى الشقق السكنية بمنطقة المعادى وعدد من شوارع القاهرة والجيزة.

ويشارك فى بطولة "بحر" محمد دياب الذى يجسد دور صعيدى وتاجر سلاح، وثراء جبيل والفنانة الشابة كوكى وفوزية محمد، ومحمد على رزق، وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمود جمعة وسناء شافع وحنان سليمان وسلوى عثمان وأشرف زكى، ونورهان ومنة عرفة، والعمل من إخراج أحمد صالح وتأليف أحمد عبد الفتاح.
loading...

ترشيحاتنا

تصعيد جديد من حركة السترات الصفراء بعد خطاب ماكرون

أطعمة تساعد على خفض ضغط الدم فور تناولها

فيسبوك يعلن عن فرصل عمل

شوبير: شكوت للأعلى للإعلام تقليص صلاحياتي بعد فوزي بانتخابات الجبلاية

شوبير: عصام عبد الفتاح أضاع حقنا بعد أزمته مع سيد عبد الحفيظ

طريقة فعالة للتخلص من آلام العمود الفقرى يدويا

الأمير سلطان بن سلمان يشيد بجهود الرئيس السيسي في التطوير

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو

الأرصاد: الطقس شديد البرودة ليلا.. والصغرى في القاهرة 15 درجة

تحذير شديد اللهجة من الجامعة العربية للبرازيل

أمريكا تعتقل 170 مهاجرا تقدموا بطلبات لاستعادة أطفالهم المحتجزين

شركة فرنسية تطرح عطرا بـ20 مليون دولار.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعفان: التحول من النظام الورقي لـ الإلكتروني بالقوى العاملة بعد 3 أشهر تشغيل تجريبي.. صور

50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم

شاهد .. نيكول سابا ترتدي فستان زفاف سعره 180 مليون جنيه ..صور

استجابة لـ صدى البلد.. إخلاء شارع الترولى بالمطرية من القمامة.. صور

غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور

فيديو

درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو
تعرف على مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في الأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو
هكذا علق رامي رضوان على انضمام أول مذيعة مصابة بمتلازمة داون لبرنامجه.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟