شاهد.. لقطات مذهلة لم تشاهدها من قبل للأهرامات بعدسات مصور إسباني

كشفت لقطات مذهلة تحبس الأنفاس لمغامر إسباني يطير أعلى سفح أهرامات الجيزة، ليقوم بتصوير الآثار القديمة بطريقة مذهلة.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، التقط نيكولاس أبيرت مجموعة من الصور والفيديوهات المذهلة وهو يحلق بالبراشوت، فوق الأهرامات وسط طبقة رقيقة من الضباب.



وأقدم محترف رياضة البارا مورو، الذي يعيش بمدينة، ملقة في إسبانيا، على التصوير وهو يحلق أعلى هرم خفرع البالغ طوله 448 قدما، قبل أن يلتف حول الأهرامات الأخرى.



