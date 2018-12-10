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صحة بنى سويف: حملة أمنية لمداهمة محلات بيع صبغات الأشعة

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:34 م
صدى البلد
حمزة شعيب
قال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، إن هناك نقصا شديدا في الصبغات المستخدمة في قسطرة القلب، وأشعة الرنين المغناطيسي داخل المستشفيات الجامعية.

وأضاف "حميدة" في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، والمذاع على فضائية «أون أي»، أن صبغات الأشعة غير متوفرة في مستشفيات وزارة الصحة.

وأشار إلى أن بيع صبغات الأشعة في محال الأدوات الكهربائية كارثة، وسيتم إخطار شرطة التموين والتجارة الداخلية لمداهمة تلك المحال، لأنها لها أحقية الضبطية القضائية.
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