مجلس الأهلي يتجاهل كرة القدم ويعلن قيمة الاشتراك بفرع التجمع الخامس

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي منذ قليل، انتهاء اجتماعه، الذي عقد بمقر النادي بالشيخ زايد، برئاسة محمود الخطيب الموافقة علي استخراج القرار الوزاري الخاص بفرع التجمع الخامس وقيمة اشتراكه ٢٠٠ ألف جنيه.



وتضمنت قرارات المجلس من بينها أنه لم يتم التطرق في الجلسة لأي شئون تخص كرة القدم علي أن يعلن محمود الخطيب رئيس النادي اسم المدرب فور الانتهاء من المباحثات وتقديم كل الدعم للجهاز الفني الحالي بقيادة محمد يوسف، بجانب التعاقد مع محافظة القاهرة علي نشر إعلانات عبر أسوار النادي وطرح كراسات الشروط، واعتماد برنامج مكثف لإعداد البطل الأولمبي وأبرزهم أحمد أرم من خلال عمل معسكر خاص له.



كما تضمنت قرارات المجلس الموافقة علي استضافة فريق بارتيزان الصربي لكرة الماء لمدة ١٠ أيام، والموافقة علي مشاركة فريق الغطس في بطولة بهولندا أواخر شهر يناير.

