أوابك والسعودية تعقدان مؤتمر تغيير المناخ في بولندا لمواكبة التطورات العالمية للحفاظ على البيئة

عقدت منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول، أوابك ، برئاسة عباس على النقى ، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، الاثنين، 10 ديسمبر 2018، فعالية فى مؤتمر تغيير المناخ فى بولندا حول استخدام التقنيات الحديثة لتخفيض انبعاثات غاز ثانى اكسيد الكربون.



ويهدف المؤتمر الذى يشارك فيه متحدثين من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت إلى مواكبة التطورات العالمية بشأن المحافظة على البيئة والتى تنادى بها اتفاقية باريس بشأن تغيير المناخ.