القباج: تكافل وكرامة يستهدف المواطن الأقل فقرا لتحقيق توازن بالمجتمع.. فيديو

قالت نيفين القباج، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، إن برنامج تكافل وكرامة يستهدف المواطن البسيط والأقل فقرا.



وأضافت "القباج"، خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن برنامج تكافل وكرامة يسعي لاحداث حالة تكافل بين المجتمع، موضحه أن من ضمن أهدافه "الاستثمار في الأجيال القادمة".



وأوضحت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، أنه يجب أن تكون الأسرة بها أطفال لكي تحصل علي برنامج تكافل وكرامة، وفي حالة شخص واحد، لابد أن يكون مسن أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو أيتام أو أرامل أو مطلقات.

