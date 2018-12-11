تجديد حبس شخصين لاتهامهما بسرقة أموال من داخل خزينة سوبر ماركت شهير بحلوان

جدد قاضي المعارضات ، حبس عاملين بسوبر ماركت شهير، 15 يومًا ،لاتهامهما بسرقة مبلغ 61 ألف جنيه من خزينة "الكاشير " عهدتهما بدائرة القسم.



وكان بلاغ ورد للعميد بدوى هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان من مدير فرع سوبر ماركت شهير بدائرة القسم، يفيد اكتشافه سرقة مبلغ مالى 61 الف جنيه.



وبالانتقال والفحص تبين أن سلامة مداخل ومخارج السوبر ماركت، وسلامة خزينة "الكاشير" الخاصة بالمحل، فتم استدعاء العاملين فى "الوردية الصباحية" وجار استدعاء العاملين فى "الوردية المسائية" للتحقيق معهم، بعد التأكد من أن المفتاح الخاص بالخزينة والرقم السرى عهدتهم فقط.



وتبين من التحريات أن المتهمين استولوا على الجهاز الخاص بحفظ تسجيلات جميع كاميرات المراقبة داخل السوبر ماركت، لإخفاء جريمتهم.



تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

