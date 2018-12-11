حبس 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة شركة بالنزهة

أمرت النيابة العامة، حبس 3 اشخاص 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة مقر إحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة.



كانت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة شرطة النزهة خلال قيامهم بالمرور بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط ٣ أشخاص حال استقلالهم سيارة ملاكى وبحوزتهم (فرد خرطوش - مبلغ 75 ألف جنيه - 3 شاشات تليفزيون - أجنة حديدية - مجموعة مفاتيح - 2 قلب كالون - بعض العدد والأدوات).



واعترفوا بسرقتها من داخل مقر إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم بإسلوب "كسر الباب" باستخدام الأدوات المضبوطة، وباستدعاء المجنى عليه مدير الشركة تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة.



بتطوير مناقشة المتهمين اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات المتاجر والشركات بذات الأسلوب، وأقروا بارتكابهم عدد (7) حوادث سرقة.



وتم بإرشادهم ضبط الخزائن الحديدية المستولى عليها من داخل مسكن الأول وجهاز "اللاب توب" المستولى عليه فى الحادث السابع، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية متحصلات تلك الحوادث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

