بـ 100 يورو.. كيف حاول ماكرون استرضاء أصحاب السترات الصفراء؟

بعد مرور أكثر من 4 أسابيع على اندلاع الاحتجاجات في فرنسا، للمطالبة بإلغاء الضريبة الجديدة على أسعار الوقود والمطالبة بإصلاحات اقتصادية، حققت تلك الاحتجاجات أهدافها الحقيقية التي انطلقت من أجلها منذ البداية، بعد القرارات التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون .

وبعدما شهدت فرنسا عمليات تدمير وتخريب واسعة تصاعدت خلالها حدة العنف، بين المشاركين من أصحاب السترات الصفراء والشرطة الفرنسية في محاولة منها لفض المظاهرات، والتي تسببت في تخريب العديد من الممتلكات العامة والخاصة في فرنسا نتيجة أعمال العنف، وعمليات السلب والنهب التي تخللت تلك التظاهرات، دفعت ماكرون للخروج في كلمة لشعبه .



استرضاء ماكرون للمتظاهرين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خرج مساء اليوم، الإثنين، في كلمة متلفزة، من قصر الأليزيه، تحدث فيها إلى الشعب الفرنسي، وأعلن اتخاذ حزمة من القرارات التي تأتي استجابة لمطالب المتظاهرين، خاصة بعدما أخذت التظاهرات منحى خطيرًا، وعمد المتظاهرون إلى إثارة الفوضى والتخريب .

كلمة الرئيس الفرنسي، حاولت استرضاء أصحاب السترات الصفراء المحتجين في الشوارع الفرنسية، والتي قرر خلالها تكليف حكومة بلاده والبرلمان الفرنسي، بالعمل على رفع الأجور وتخفيض الضرائب، مشددا على الحكومة بضرورة انتهاج سياسة توفير فرص العمل وإعادة تأهيل منظومة الأجور والمعاشات .



100 يورو زيادة شهريا

الأبرز في كلمة الرئيس الفرنسي التي وجهها لأمته، هو رفع الحد الأدنى للأجور بواقع مائة يورو شهريا اعتبارا من عام 2019، موجها، بسرعة اتخاذ تدابير عاجلة لمساعدة من يتقاضون أقل من 2000 يورو شهريا، املا أن تشهد فرنسا تحسن كلي بداية من العام المقبل .

كما شملت قرارت الرئيس الفرنسي إلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافي، في ظل عمل العديد من الفرنسيين ساعات إضافية لتحسين دخولهم .



أصحاب المعاشات لهم نصيب

قرارات الرئيس الفرنسي لم تتوقف عند زيادة الحد الأدنى للاجور، بل امتدت لتشمل أصحاب المعاشات المنخفضة، حيث قرر إلغاء ضريبة المساهمة الإجتماعية العامة المفروضة على المتقاعدين الذين لا يتجاوز أجرهم الـ2000 يورو شهريا، مطالبا أرباب العمل بدفع علاوات معفاة من الضرائب للعاملين للتخفيف عنهم وسط الظروف الصعبة التي تمر بها فرنسا .