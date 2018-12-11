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حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة 30 متهما في قضية داعش الوراق

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 06:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد مهدي
تنظر اليوم الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابى، والذين اتخذوا مقرا لتنظيمهم الإرهابى بعزبة محسن بالإسكندرية.

كانت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، قد وافقت على اعتماد الزي الرسمي للقضاة، والذي وافق عليه مجلس القضاء الأعلى، بدأت دوائر جنايات القاهرة فى ارتداء الزى الموحد أثناء نظر الجلسات.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 30 إرهابيا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم "داعش الإرهابي"وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات و إمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقى تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم (داعش) بسوريا وليبيا.
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