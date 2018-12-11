العروض المخفضة تشعل معارك بين البريطانيين في مركز للتسوق.. فيديو

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، أظهرت لقطات ساخرة لمتسوقين يتعاركون مع بعضهم البعض؛ للحصول على البضائع مخفضة الثمن، داخل أحد مراكز التسوق في بريطانيا.



وأوضح الفيديو ، الذي التقطه ماركوس ستيل ، متسوقين في مركز أسدا للتسوق في ترو ريليجن في جلاسجو ، يتعاركون بحثًا عن البضاعة المخفضة بعد ثوانٍ من وضعها على الرفوف، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".



وشوهد المقطع ، الذي تم تحميله يوم الأربعاء الماضي ، لأكثر من مليون مرة عبر "فيسبوك".



