نيفين جامع: وفرنا 335 ألف فرصة عمل بنهاية أكتوبر الماضي

قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الجهاز ضخ نحو 4.5 مليار جنيه تمويلات لمشروعات صغيرة بنهاية أكتوبر الماضي، خلال عام 2018، وبقيمة 9.5 مليار جنيه منذ نشأة الصندوق الاجتماعي للتنمية، مضيفة أنه تم تنفيذ نحو 210 ألف مشروع خلال 2018 وفرت 335 ألف فرصة عمل.



وأشارت رئيس جهاز تنمية المشروعات، لـ صدى البلد، إلى مساعي الجهاز نحو الاستفادة من التجارب الدولية في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرة، لافتة إلى اطلاع الجهاز على التجربة الإيطالية والصينية والهند وما تتميز بها هذه التجارب في إدارة ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلا أن الجهاز حريص على الاستفادة من هذه التجارب مع تمصيرها بما يتناسب مع المجتمع المصري ونسيجه المختلف.



ولفتت إلى أن محافظات الصعيد تستحوذ على النصيب الأكبر من الخدمات المقدمة من الجهاز بنسبة تصل إلى 48% من إجمالي ما ضخه الجهاز حتى الان.



