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فن

ناقد فني: صبا مبارك الأفضل من خلال دورها في طايع

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:47 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
قال الناقد كمال رمزى ان الفنانة صبا مبارك تستحق لقب افضل ممثله عن دورها فى مسلسل "طايع" مع الفنان عمرو يوسف كونها قدمت دورا مميزا وممتعا لجمهورها.

واضاف رمزى لـ "صدى البلد قائلا : "ارى ان صبا بذلت مجهودا كبيرا من أجل خروج هذه الشخصية الصعيدية بالشكل الأمثل وجذبت من خلالها الجمهور خاصة مع قصة الحب التى تعاطف معها الجمهرو.

يذكر ان صبا مبارك شاركت فى بطولة مسلسل "طايع" مع كل من عمرو يوسف وعمرو عبد الجليل وتاليف محمد وخالد وشيرين دياب واخراج عمرو سلامة.
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