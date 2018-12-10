حزب مستقبل وطن ينظم يوما تثقيفيا وترفيهيا بحديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة.. صور

نظمت أمانة الأميرية بحزب مستقبل وطن بالقاهرة يوما تثقيفيا وترفيهيا بحديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة بمشاركة ١٠٠ من أعضاء أمانة الأميرية.



وأشار ياسر مهران أمين الحزب، إلى أن تحرك الأمانة الْيَوْمَ استهدف تعريف الشباب بأهداف وروى الحزب تجاه مختلف القضايا المطروحة على الساحة الداخلية، وتكليفهم بتكثيف تحركاتهم لجذب أعضاء جدد للحزب من الشباب.