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حزب مستقبل وطن ينظم يوما تثقيفيا وترفيهيا بحديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة.. صور

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:45 م
حزب مستقبل وطن ينظم
حزب مستقبل وطن ينظم يوم تثقيفى وترفيهى بحديقة الاسرة
نظمت أمانة الأميرية بحزب مستقبل وطن بالقاهرة يوما تثقيفيا وترفيهيا بحديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة بمشاركة ١٠٠ من أعضاء أمانة الأميرية.

وأشار ياسر مهران  أمين الحزب، إلى أن تحرك الأمانة الْيَوْمَ استهدف تعريف الشباب بأهداف وروى الحزب تجاه مختلف القضايا المطروحة على الساحة الداخلية، وتكليفهم بتكثيف تحركاتهم لجذب أعضاء جدد للحزب من الشباب.
حزب مستقبل وطن ينظم يوما تثقيفيا وترفيهيا بحديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة.. صور
حزب مستقبل وطن ينظم يوما تثقيفيا وترفيهيا بحديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة.. صور
حزب مستقبل وطن ينظم يوما تثقيفيا وترفيهيا بحديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة.. صور
حزب مستقبل وطن ينظم يوما تثقيفيا وترفيهيا بحديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة.. صور
حزب مستقبل وطن ينظم يوما تثقيفيا وترفيهيا بحديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة.. صور
حزب مستقبل وطن ينظم يوما تثقيفيا وترفيهيا بحديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة.. صور
حزب مستقبل وطن ينظم يوما تثقيفيا وترفيهيا بحديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة.. صور
حزب مستقبل وطن ينظم يوما تثقيفيا وترفيهيا بحديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة.. صور
حزب مستقبل وطن ينظم يوما تثقيفيا وترفيهيا بحديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة.. صور
حزب مستقبل وطن ينظم يوما تثقيفيا وترفيهيا بحديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة.. صور
حزب مستقبل وطن ينظم يوما تثقيفيا وترفيهيا بحديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة.. صور
حزب مستقبل وطن ينظم يوما تثقيفيا وترفيهيا بحديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة.. صور
حزب مستقبل وطن ينظم يوما تثقيفيا وترفيهيا بحديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة.. صور
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