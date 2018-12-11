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من مدينة السلامة.. السيسي يطلق المرحلة الثانية لاستراتيجية مكافحة الفساد.. ونواب: البرلمان له أكثر من بصمة في سبيل القضاء عليه.. ونحتاج لتعديل تشريعات أخرى

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 08:50 ص
صدى البلد
أسامة علي- عبد الرحمن سرحان
كمال أحمد: تعديل مادة إعفاء الراشي والوسيط حال الاعتراف هام لمكافحة الفساد
سوزي ناشد: البرلمان له أكثر من بصمة في ملف مكافحة الفساد
عبلة الهواري: الحكومة مش نافعة خالص والوزراء مبيحضروش اجتماعات البرلمان

استشرى الفساد في المجتمع بصورة كبيرة على مدار الأعوام الماضية، وتبذل الدولة في هذا الصدد الكثير من الجهود لمكافحة هذا المرض الخبيث الذي يقضي على أي تطوير تقوم به الدولة؛ حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 - 2022 من شرم الشيخ خلال فعاليات منتدى افريقيا 2018، التى تأتى استكمالا للمرحلة الأولى التى تم إطلاقها عام 2014.

من جانبهم، أكد أعضاء البرلمان أن المجلس له أكثر من بصمة في في مكافحة الفساد، من خلال مجموعة من التشريعات التي صدرت مؤخرًا، إضافة إلى سعيه إلى تعديل تشريعات أخرى، على رأسها تعديل مادة إعفاء الراشي والوسيط حال الاعتراف بالرشوة.

في البداية، أكد النائب كمال أحمد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، أن هناك عوارا كبيرا في المادة رقم 107 و107 مكرر، بشأن إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة حال اعترافهما على المرتشي، مشيرا إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، ستسعى خلال الفترة المقبلة لتعديل هذه المادة لما بها من ظلم وتمادٍ للفساد.

وأضاف أحمد في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن إعفاء الشخص المعترف، يكون فقط قبل حالة وقوع الرشوة، بمعنى اعترافه بأن شخصًا ما عرض عليه تلقي رشوة مقابل إتمام مصلحة، وبذلك لا يدخل تحت مظلة الجريمة، مشيرًا إلى أنه من غير العدل أن يعفى الوسيط والراشي بمجرد الاعتراف بعد تلبسهما، والذي يجعل كليهما يتمادى في الجريمة.

وأوضح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، أن حجم الفساد زاد بطريقة كبيرة، وبذلك يجب أن يتبع ذلك زيادة في الرقابة والعقوبة، والمزيد من التدخل التشريعي لإحكام السيطة على حجم الفساد، وإن كان من المستحيل القضاء عليه تمامًا.

من جانبها، أكدت النائبة عبلة الهوارى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ضرورة تطوير الهيكل التشريعي لدعم مكافحة الفساد عن طريق وضع تعريف شامل وتحديد أنواعه وتشديد العقوبات على مرتكبيه خاصة إذا كانوا من موظفي الدولة.

وأوضحت "الهواري" أن هناك أكثر من مشروع قانون تم إعداده لمكافحة الفساد والقضاء عليه، لافتة إلى ضرورة تنفيذ القانون بعد تشريعه ومعاقبة المقصرين بعقوبات قاسية مع فصلهم من العمل. 

وتابعت: "الجهات الرقابية المعنية بمتابعة تنفيذ القوانين يجب أن تكون أكثر فاعلية خلال المرحلة القادمة لتحقيق الأهداف المرجوة من المرحلة الثانية الإستراتيجية الوطنية للقضاء على الفساد التى أطلقها الرئيس السيسى".

وفتحت الهوارى النار على الحكومة بسبب غيابها عن جلسات مجلس النواب قائلة:" الحكومة مش نافعة خالص النائب بيقدم طلب الإحاطة فى وزير ما والوزير ما يحضرش والنائب يقرأ طلب الإحاطة لنفسه". 

وفي السياق ذاته، أكدت النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، أن البرلمان له أكثر من بصمة فيما يتعلق بملف مكافحة الفساد، مشيرةً إلى أنه أصدر عدد من التشريعات لمواجهة الفساد على رأسها القانون الخاص بالرقابة الإدارية، والذي ساهم في كشف كثير من المشبوهين.

وأضافت "ناشد" لـ "صدى البلد"، بأننا لازلنا في حاجة إلى مزيد من التدخلات التشريعية، لإحكام السيطرة بشكل أكبر على الفساد، منها إدخال قوانين للحد من التلاعب في السلع التموينية، والوظائف التي تتم عن طريق المحاباة، والتمسك بالمعايير اللازمة للدخول لأي منظومة.
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