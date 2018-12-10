الاتحاد الإفريقي: مصر استعادت مكانتها بالقارة في عهد السيسي

أكدت السفيرة نميرة نجم المستشارة القانونية للاتحاد الإفريقي، أن مصر بدأت استعادة مكانتها داخل الدول الإفريقية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضافت خلال لقائها ببرنامج "اليوم"، تقديم الإعلامي عمرو خليل وسارة حازم، والمذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بذل مجهودات كبيرة في السنوات الأخيرة، من أجل استعادة العلاقات القومية مع الدول الإفريقية، وإعادة الدولة المصرية إلى ريادتها بين الدول.



وأكدت أن الفترة القادمة ستشهد استعادة مكانتها السابقة بشكل كامل، مشيرة إلى تقصير الدولة المصرية مع الدول الإفريقية خلال السنوات الماضية.

