خطة الدولة نحو التحول الرقمي.. مساعد وزير المالية: جميع المتحصلات الحكومية ستتحول إلى الإلكترونية في 2019 .. برلمانيون: مهمة في محاربة الفساد المالي والإداري.. وتجعلنا في تقدم

عمرو الجوهري: التحصيل الإلكتروني ينظم عمليات التجارة ويقضي على الروتين

حسن السيد: التحصيلات الالكترونية درع واقي ضد الفساد

عاطف مخاليف: التحصيلات الإلكترونية تحارب الفساد المالي والبيروقراطية الإدارية





تواصل الحكومة المصرية البحث عن تسهيلات كثيرة لصالح المواطن، من خلال تحويل جميع المتحصلات الحكومية الي إلكترونية في 2019، حيث تسعى الحكومة الى تقديم كافة الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني يسهل على المواطن التعامل مع الخدمات الحكومية، علاوة على زيادة قدرة الدولة فى مكافحة الفساد وتحسين الكفاءة التشغيلية مما يضمن توفير الوقت والجهد في آن واحد.





وقد أكد المهندس خالد ناصف مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، على أن مفهوم وزارة المالية للتحول الرقمي هو كيفية توظيف التكنولوجيا داخل المؤسسات والهيئات سواء الحكومية أو القطاع الخاص على حد سواء وتقديم الخدمات للجمهور لجعل جميع الخدمات المقدمة تتم بشكل أسهل وأسرع.





واستطلع موقع "صدي البلد" آراء عدد من النواب حيث أكدوا جميعا أن تحويل التحصيلات الحكومية إلى الكترونية سيقضي على الفساد المالي ويحقق راحة للمواطن ويجعل مصر تنضم إلى الدول المتطورة إلكترونيًا.





في البداية قال النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التحصيل الإلكتروني ينظم عمليات التجارة ويقضي على الروتين ويساهم في التسهيل على المواطنين لإنجاز أعمالهم بشكل سريع.





وأضاف الجوهري في تصريحات لـ " صدي البلد" التحصيل الالكتروني هو اتجاه الدولة الحالي حول التطور التكنولوجي والتحول الرقمي وهو من ضمن أساسيات الشمول المالي وهو تحويل جميع المتحصلات إلى معاملات إلكترونية موضحًا أن هذا التطور التكنولوجي تم تنفيذه في جميع الدول المتقدمة ومصر تأخرت كثيرًا في تطبيقه ونحاول نتدارك هذا الأمر.









وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن الدولة قامت بإلغاء الشيكات الورقية لتحقيق مزيد من الشفافية المالية وترشيد الإنفاق الحكومى من خلال نظام الدفع الإلكترونى.





من جانبه قال النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، التحصيل الإلكتروني يعتبر درع واقي ضد أي فساد قد يلحق بالمصالح الحكومية وغيرها، حيث أنه يراقب الموازنة والمتحصلات دون تدخل بشري .





وأضاف عضو السيد في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الدولة المصرية تعمل على النظام الشمول المالي والدفع الالكتروني في المصالح الحكومية وغيرها ، مما يحقق سهولة في تعاملات المواطنين والوزارات بعضها لبعض ، فضلًا عن أنه يتواكب مع النظم المعمول بها دوليًا.





وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصاد بالبرلمان، إلى أن الهدف الرئيسي من تحويل جميع المتحصلات الحكومية إلى الاكترونية هو منع تجاوز الاعتمادات المالية، وتحقيق الضبط المالي، وترشيد الإنفاق، والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، حيث أن جميع الوحدات الحسابية بمختلف أجهزة الدولة ترجع مباشرة إلى وزارتي الضرائب والمالية.





فيما قال النائب عاطف مخاليف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إن التحصيل الالكتروني يساعد على الانتهاء من الفساد المالي والبيروقراطية الإدارية وتسهل على المواطنين إنجاز أعمالهم بشكل افضل.





وأضاف "مخاليف" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن تفعيل منظومة التحصيل الإلكترونى للخدمات الحكومية أصبحت تشغل جزءا كبيرا من الخطط الإصلاحية وذلك باعتبارها تضم غالبية الخدمات التى تمس المواطن بشكل كبير، موضحًا أن الأمر سابقا كان يستدعى العديد من الإجراءات والوقت لاستخراج أى إجراء أو توثيق.



