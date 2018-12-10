شاهد.. بيع الأدوية وصبغة الأشعة فى السوق السوداء ببنى سويف

كشف تحقيق استقصائى عرضه برنامج "كل يوم"، والمذاع عبر فضائية "on e"، كيفية بيع الأدوية فى السوق السوداء بمحافظة بنى سويف.



ورصد التقرير، أحد محال الأدوات الكهربائية يعمل على بيع الأدوية وصبغة الأشعة بالتنسيق مع عاملين من داخل المستشفى.



ورصد التحقيق مافيا داخل مستشفى بنى سويف يعملون على استغلال الظروف الإنسانية للمرضى وذويهم ويعملون على بيع الأدوية لهم بأسعار فلكية فوق طاقة المريض.



