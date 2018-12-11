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برلمان

برلماني يشيد باتفاقية مميش وسيسكو بإنشاء أول ميناء أخضر في مصر

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 04:01 ص
النائب يتاسر عمر
النائب يتاسر عمر
القسم السياسي
قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر تنطلق بقوة في عقد الاتفاقيات التي تصب في مصلحة الدولة، موضحا أن الدولة تقوم بالتطوير في جميع المجالات.

وأضاف "عمر" في تصريحات لـ"صدي البلد" أن هذه الاتفاقية ستصب في مصلحة مصر فى المقام الأول ولها مردود إيجابي على المواطنين بتوفير فرص العمل الجديدة وتعزيز الأوضاع الاقتصادية وتحسين صورة مصر أمام العالم، لافتا إلى أن أي ميناء في مصر يخضع إلى رقابة امنية قوية تمنع وجود أي تلاعبات قد توجد داخل الميناء .

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى وجود مثل هذه الميناء في بورسعيد يضيف لمصر تميز امام العالم حيث يعتبر مكان محوري يضم جميع دول العالم.

كان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقع مع شركة سيسكو للموانئ المتخصصة، عقد تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل محطة عالمية متعددة الأغراض لميناء شرق بورسعيد بنظام BOT حيث تقام المحطة على رصيف طوله 900 م وبعمق 18.5 م وإجمالي مساحة 400 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية متوقعة 1.5 مليار جنيه حيث يتم استخدام الرصيف لجميع أنواع البضائع والصب الجاف.
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